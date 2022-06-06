Триумф “Эйфории” и слезы Дженнифер Лопес: как прошла церемония MTV Movie & TV Awards

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Дженнифер Лопес
Вчера в Санта-Монике прошла церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards. На красной ковровой дорожке появились Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Оливия Родриго, Крис Эванс и другие.
Триумфатором вечера стал сериал “Эйфория”, который взял четыре награды в семи номинациях. Но бесспорной звездой мероприятия можно признать и Дженнифер Лопес, появившуюся на публике в платье с глубоким декольте и кожаном корсете Monot.
Дженнифер Лопес
Заранее было известно, что Лопес получит почетную награду в категории MTV Generation Award (“Признание поколения”), но, к своему собственному удивлению, звезда получила статуэтку в виде стакана попкорна еще и за свою песню On My Way (Marry Me) из саундтрека к фильму “Первый встречный”, где она сыграла одну из главных ролей. От такого внимания Дженнифер так растрогалась, что, получая награду за свои заслуги в шоу-бизнесе, уже не смогла сдержать слез.
Получила приз и Пэрис Хилтон — жюри отметило возвращение звезды нулевых в шоу-бизнес с реалити-шоу Cooking with Paris и Paris in Love.
Пэрис Хилтон
Удачным вечер был и у Зендаи и Тома Холланда. Влюбленная пара пропустила церемонию, но оба в этот вечер стали победителями: Зендая получила награду за лучшую роль в телесериале (“Эйфория”), а Холланд — за лучшую роль в фильме (“Человек-паук: Нет пути домой”), при этом он обошел таких конкурентов, как Роберт Паттинсон (“Бэтмен”), Тимоти Шаламе (“Дюна”), Сандра Баллок (“Затерянный город”) и Леди Гага (“Дом Gucci”).
Крис ЭвансСидни СуиниДжереми Скотт и Николь РичиВанесса ХадженсСнуп ДоггМария БакаловаОливия РодригоСофия Карсон
Полный список победителей
Лучший фильм — “Человек-паук: Нет пути домой”
Лучший сериал — “Эйфория”
Лучшая роль в кино — Том Холланд (“Человек-паук: Нет пути домой”)
Лучшая роль в сериале — Зендая (“Эйфория”)
Лучший комедийный актер — Райан Рейнольдс (“Свободный парень”)
Лучший герой — Скарлетт Йоханссон (“Черная Вдова”)
Лучший злодей — Дэниел Рэдклифф (“Затерянный город”)
Лучший поцелуй — Пупи и Змея (“Чудаки навсегда”)
Самый пугающий момент — Дженна Ортега (“Крик”)
Лучшая драка — Мэдди и Кэсси (“Эйфория”)
Прорыв года — София Ди Мартино (“Локи”)
Лучшая актерская команда — Том Хиддлстон, София Ди Мартино, Оуэн Уилсон (“Локи”)
Лучшие откровенные сцены — “Эйфория”
Лучшая песня — Дженнифер Лопес, On My Way (Marry Me)
Приз “Признание поколения” — Дженнифер Лопес
Приз “Гений комедии” — Джек Блэк