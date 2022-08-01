Трихолог Модычева посоветовала есть больше яиц и жирной рыбы для роста волос

Рост волос зависит от многих факторов, в том числе и от питания, поэтому в рационе должны присутствовать определенные продукты, например, яйца и жирная рыба. Об этом сообщила врач дерматовенеролог-косметолог Елена Модычева.
Сбалансированная диета позволит решить проблему выпадения волос, особенно если та вызвана неправильным питанием. В частности, рекомендуется есть больше яиц, так как они богаты белком и биотином, а также содержат цинк, селен и множество других полезных веществ, передает Wday.ru.
Кроме того, стоит обратить внимание на рыбу жирных сортов, к которым относятся лосось, сельдь, скумбрия. В такой пище присутствует большое количество питательных элементов, которые положительно сказываются на состоянии волос. Так, в данном продукте можно найти омега-3 и омега-6, антиоксиданты, витамины группы В, D3 и белок.