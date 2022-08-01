Трихолог Модычева посоветовала есть больше яиц и жирной рыбы для роста волос

Сбалансированная диета позволит решить проблему выпадения волос, особенно если та вызвана неправильным питанием. В частности, рекомендуется есть больше яиц, так как они богаты белком и биотином, а также содержат цинк, селен и множество других полезных веществ, передает Wday.ru.