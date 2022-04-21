Трихолог Галлямова посоветовала выбирать идеальный шампунь по собственным ощущениям

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Человек при выборе шампуня должен руководствоваться
собственным комфортом, заявила доктор медицинских наук, профессор Юлия
Галлямова.
Главным критерием выбора идеального шампуня является
ощущение чистой головы после использования средства. Трихолог пояснила, что
одного идеального шампуня для всех не существует, передает NEWS.ru.
«Вы должны ощущать,
что вы промыли голову. Если у вас это ощущение есть, значит, это ваш шампунь.
Если при этом не появилась мелкая перхоть, шелушение, зуд, сухость головы, то
это идеальный шампунь. Универсального средства выбора шампуня не существует.
Выбираете по комфортности», — объяснила Галлямова.
Она ранее также опровергла опасность шампуня с лауреатсульфатом
натрия. Специалист пояснила, что такие средства полезны людям с жирной кожей
головы, передает телеканал «360».