Трихолог Галлямова посоветовала выбирать идеальный шампунь по собственным ощущениям

«Вы должны ощущать,

что вы промыли голову. Если у вас это ощущение есть, значит, это ваш шампунь.

Если при этом не появилась мелкая перхоть, шелушение, зуд, сухость головы, то

это идеальный шампунь. Универсального средства выбора шампуня не существует.

Выбираете по комфортности», — объяснила Галлямова.