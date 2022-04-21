«Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» стал лучшим драматическим спектаклем на «Золотой маске»

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Ведущие церемонии вручения наград российской театральной премии «Золотая маска» огласили имена победителей номинаций. Приз за лучший драматический спектакль получила постановка постановка «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель».
Пьесу поставил художественный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий. Он обратился ко всем, кто принимал участие в создании спектакля.
«Спасибо всем, кто делал спектакль. Постановка сложная, всем, кто над ней работал, низкий поклон», — цитируют слова режиссера РИА Новости.
Помимо «Трех толстяков» Могучего, на премии был отмечен спектакль «Товарищ Кисляков». Проект Александринского театра стал лучшим среди постановок малой формы.
Премия «Золотая маска» последние 29 лет ежегодно вручается российским театральным деятелям, а также лучшим участникам в различных видах театрального искусства. В этом году за победу боролось рекордное число претендентов.