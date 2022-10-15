Три страны отказались от участия в «Евровидении-2023» из-за нечестной победы Украины

Песенный конкурс «Евровидение-2023» должен был пройти в Киеве, но его перенесли в Ливерпуль из-за крайне нестабильной обстановки на Украине. На этом перемены не закончились: стало известно, что от участия отказываются некоторые страны.
Как рассказали авторы портала TVcenter, победа Украины в песенном конкурсе в 2022 году вызвала массу негодования. Многие страны заявили, что победа украиснких музыкантов была сфабрикована, и после этого пошли первые отказы от участия в 2023 году.
Так, уже три страны официально отказались от участия в «Евровидении-2023»: Болгария, Черногория и Северная Македония. кроме того, отказаться планирует и Румыния.