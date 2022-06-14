Три семьи из Мариуполя первыми получили соцвыплаты ДНР

Впервые после освобождения Мариуполя от украинской оккупации родители новорожденных детей получили от ДНР пособия. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Константин Иващенко.
Первые в новой истории города выплаты в размере 22 тысяч рублей единовременной помощи при рождении ребенка получили три семьи. В дальнейшем они в течение трех лет ежемесячно будут получать помощь в размере 7 тысяч рублей.
«Это пример социально ответственного государства, которое готово поддерживать своих детей с самого рождения, несмотря на возникающие трудности», — заявил Иващенко.
Ранее СКР признал потерпевшими больше двух тысяч человек по делу об обстреле Мариуполя. Об этом информирует телеканал «360».