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    Три пассажирки ВАЗ-2114 утонули в Ямашлинском водохранилище в Башкирии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    В Зиначуринском районе Башкирии произошло серьезное ЧП: утонула
    отечественная легковушка с четырьмя женщинами. Трое из них погибли. Об этом
    рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

    Автомобиль утонул в Ямашлинском водохранилище около села
    Кугарчи. За рулем легковушки находилась 47-летняя пьяная женщина, которой
    удалось выбраться из идущей ко дну машины. Трое ее пассажирок спастись не
    смогли.

    В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы и
    следователи. Специалисты вытаскивают затонувший автомобиль на берег.

    По данному факту организована проверка, направленная на
    установление причин и обстоятельств трагедии. По ее итогам будет решен вопрос о
    возбуждении уголовного дела.

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