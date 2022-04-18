Три пассажирки ВАЗ-2114 утонули в Ямашлинском водохранилище в Башкирии

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В Зиначуринском районе Башкирии произошло серьезное ЧП: утонула
отечественная легковушка с четырьмя женщинами. Трое из них погибли. Об этом
рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
Автомобиль утонул в Ямашлинском водохранилище около села
Кугарчи. За рулем легковушки находилась 47-летняя пьяная женщина, которой
удалось выбраться из идущей ко дну машины. Трое ее пассажирок спастись не
смогли.
В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы и
следователи. Специалисты вытаскивают затонувший автомобиль на берег.
По данному факту организована проверка, направленная на
установление причин и обстоятельств трагедии. По ее итогам будет решен вопрос о
возбуждении уголовного дела.
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