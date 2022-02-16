Три неизвестных вида коронавируса обнаружили в популяции летучих мышей на севере Лаоса

Биологи провели «перепись» коронавирусов, в ходе которой были обнаружены три ранее неизвестных вида патогена. Они расположились в популяции подковоносых мышей на севере Лаоса, пишет журнал Nature.

Подобными исследованиями ученые со всего мира занялись с начала пандемии коронавируса. За это время было обнаружено, что опасные патогены циркулируют в популяциях летучих мышей во многих странах, в том числе и в России. Последняя находка принадлежит биологам из Института Пастера. По их словам, найденные виды способны проникать в человеческие клетки.

«Нам удалось выделить пять ранее неизвестных патогенов, три из которых, BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236, оказались близкими родственниками SARS-CoV-2. Они способны заражать человеческие клетки», — рассказали исследователи.

Новое открытие, отметили ученые, свидетельствует о том, что родина вируса находится, как предполагалось и ранее, в Китае. Изучение летучих мышей они намерены продолжить, чтобы лучше узнать историю возникновения патогена.

Успеха достигли и венгерские ученые. Они обнаружили «раннюю версию COVID-19» в китайской лаборатории, передает monavista.ru.

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