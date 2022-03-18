Три мирных жителя стали жертвами обстрела со стороны украинских войск в ЛНР

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Три мирных жителя погибли, два были ранены в результате
артобстрела населенного пункта Ирмино со стороны украинских войск, сообщило представительство
Луганской Народной Республики в СЦКК.
Ранее Минобороны России опубликовало
видео с рассказом беженки из Мариуполя. По словам женщины, во время отступления
националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и подорвали
городской драматический театр.
Члены батальона «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская
организация) не давали людям воды и не выпускали их. Жителям города с
маленькими детьми пришлось просидеть в нечеловеческих условиях в подвале 15
суток.
По словам постпреда РФ в ООН Василия Небензи, на горячую
линию Минобороны уже поступило свыше 2,5 млн запросов украинцев об эвакуации в
Россию, сообщает телеканал
«360». Но из-за позиции Киева, сделать это невозможно.