Три мирных жителя стали жертвами обстрела со стороны украинских войск в ЛНР

 Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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 Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

Три мирных жителя погибли, два были ранены в результате
артобстрела населенного пункта Ирмино со стороны украинских войск, сообщило представительство
Луганской Народной Республики в СЦКК.

Ранее Минобороны России опубликовало
видео с рассказом беженки из Мариуполя. По словам женщины, во время отступления
националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и подорвали
городской драматический театр.

Члены батальона «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская
организация) не давали людям воды и не выпускали их. Жителям города с
маленькими детьми пришлось просидеть в нечеловеческих условиях в подвале 15
суток.

По словам постпреда РФ в ООН Василия Небензи, на горячую
линию Минобороны уже поступило свыше 2,5 млн запросов украинцев об эвакуации в
Россию, сообщает телеканал
«360». Но из-за позиции Киева, сделать это невозможно.

 
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