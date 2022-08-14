Три «корейца» и два «китайца» вошли в пятерку самых популярных иномарок у россиян

Спрос на иномарки в июле 2022 года упал на 75% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Однако во второй летний месяц россияне приобрели на 3,7% больше свежих автомобилей, чем в июне. За июль из салонов забрали 25 445 новых машин.