Три «корейца» и два «китайца» вошли в пятерку самых популярных иномарок у россиян

Два автомобиля китайского производства и три — корейского, вошли в топ-5 самых популярных иномарок на российском рынке в июле. Результаты соответствующего исследования представил «Автостат Инфо», передает портал «Автоновости дня».
Спрос на иномарки в июле 2022 года упал на 75% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Однако во второй летний месяц россияне приобрели на 3,7% больше свежих автомобилей, чем в июне. За июль из салонов забрали 25 445 новых машин.
Наибольшей популярностью у отечественных покупателей пользовался корейский бестселлер из бюджетного сегмента — KIA Rio. Этот автомобиль выбрали 1322 покупателя. Китайский кроссовер Geely Coolray занял вторую строчку в июльском рейтинге — дилерам удалось реализовать 1243 машины.
На третьей позиции разместился еще один крайне популярный в России образец корейской инженерной мысли — Hyundai Solaris. Сразу 1189 россиян выбрали именно этот вариант.
Один из самых востребованных на отечественном авторынке паркетник — Hyundai Creta, — продали 1174 покупателям. Пятерку самых популярных иномарок в России замкнул еще один представитель сегмента SUV, но уже из Китая — Haval Jolion. Этих автомобилей продали всего на 10 меньше, чем «корейцев».
Покупатели из США также продемонстрировали любовь к паркетникам. За океаном самой популярной машиной в июле стала японская Toyota RAV4.