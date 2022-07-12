Три компонента армии США: Перенджиев рассказал, как на Украине создавали дивизию НАТО

«Находясь на наркотиках, они могут долго работать. Другой момент, что они работают за дозу, а не за деньги. Не знаю, дешевле это выходит или нет, но таким человеком точно проще манипулировать, заставлять делать какие-то бесчеловечные вещи. Именно это мы нередко наблюдаем в Донбассе с 2014 года. Нормальные люди такого делать не могут. Явно, это люди с измененным сознанием. Именно такие нужны были Западу: чтобы ни перед чем не останавливались, действовали с особым цинизмом, жестокостью», — отметил специалист.