США и их европейские союзники в течение восьми лет создавали настоящую вооруженную цитадель на Украине. Военный политолог Александр Перенджиев рассказал в беседе с «Народными Новостями», что для полного контроля ВСУ, Пентагону потребовались три компонента.
Напомним, хакерская группа RaHDit заявила, что оперативно-тактические планы Вооруженных сил Украины разрабатывали иностранные советники.
«Иностранные советники разрабатывали и оперативно-тактические планы, и систему обучения, и систему боевой подготовки — это однозначный факт, который вскрыла группа “Берегини”. У них была очень хорошая информация о том, что в том числе приезжали готовить украинские силы специальных операций не только американцы, но и практически со всех стран НАТО, за что им выписывали грамоты, благодарности, и вся эта информация была получена», — рассказал РИА Новости один из представителей группы.
Планомерная работа по созданию американской военной структуры из украинской армии велась с 2014 года, напомнил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, на Западе всегда воспринимали украинских военных как расходный материал, людей, не способных принимать решений. Все было сведено к ручному управлению из Вашингтона.
«С самого 2014 года ВСУ и все силовые структуры Украины не являлись самостоятельным, превратившись в придаток силовых структур Запада — США и НАТО. Как известно, в руководстве этих структур находились высокопоставленные американские офицеры, были и британцы, поляки. Даже украинские офицеры проходили обучение за рубежом. Вся силовая составляющая Украины была сформирована как часть коллективного Запада. Часть не равноправная, а второстепенная, которая выполняет команды, но не принимает решений, а может, даже не имеет права вносить свои предложения», — пояснил наш собеседник.
Сегодня ВСУ состоит из трех компонентов, каждый из который сформирован Западом: кадровый состав, инструкторы и вооружение. Это позволяет США и НАТО полностью контролировать все действия украинской армии.
«ВСУ можно в полной мере называть американо-НАТО-украинским формированием. Во-первых, подготовка идет полностью с Запада. Второй компонент — оружие тоже предоставляет Альянс. Третье — внутри украинской армии находятся западные представители. Некоторые называют их наемниками, но в действительности они кадровые офицеры, военные стран НАТО», — констатировал политолог.
Стоит отметить, что на прошлой неделе в Сети появились «слитые» данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. В документах числятся порядка 2500 должностных лиц, среди которых есть люди с судимостями (в том числе за тяжкие преступления), наркозависимые и так далее.
Наркотическая зависимость украинских военных — еще один метод контроля США, считает Александр Перенджиев. Он убежден, что именно из-за этого в Донбассе и на освобожденных территориях было столько случаев неоправданной необъяснимой жестокости ВСУ.
«Находясь на наркотиках, они могут долго работать. Другой момент, что они работают за дозу, а не за деньги. Не знаю, дешевле это выходит или нет, но таким человеком точно проще манипулировать, заставлять делать какие-то бесчеловечные вещи. Именно это мы нередко наблюдаем в Донбассе с 2014 года. Нормальные люди такого делать не могут. Явно, это люди с измененным сознанием. Именно такие нужны были Западу: чтобы ни перед чем не останавливались, действовали с особым цинизмом, жестокостью», — отметил специалист.
Военный политолог добавил, что наркотическая зависимость значительно сокращает жизнь, поэтому «живых доказательств» не так много, а это тоже крайне выгодно США.
Ранее сообщалось, что американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до сильного удара со стороны ВСУ.