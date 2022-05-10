Три года без подзарядки. Представлены умные часы Sony Wena 3 Ultraman Edition

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Японский технологический гигант Sony Corporation представил умные часы Sony Wena 3 Ultraman Edition, которые будут выпущены тиражом всего 1000 единиц. Часы уже доступны для предварительного заказа на японском сайте Sony по цене около 523 долларов, но продажи начнутся только 7 ноября 2022 года.

Часы созданы в честь супергеройского фильма Shin Ultraman, который должен выйти в проект 13 мая после длительной задержки, вызванной пандемией COVID-19. На задней крышке часов находится логотип Сил обороны, а также уникальный серийный номер этих часов.





Это умные часы, которые имеют соответствующие функции. Sony Wena 3 Ultraman Edition могут быть сопряжены со смартфоном, чтобы сигнализировать вам о различных уведомлениях и звонках. Они также поставляются с различными функциями мониторинга состояния здоровья и имеют встроенный модуль NFC, позволяющий осуществлять бесконтактные платежи.

Что касается времени автономной работы, в корпусе часов есть встроенный аккумулятор, который позволит им показывать время до трёх лет без подзарядки. Однако модуль, отвечающий за контроль движений и NFC, необходимо заряжать каждый день.