Три человека стали жертвами ДТП с рейсовым микроавтобусом в Краснодарском крае

По предварительным данным, недалеко от станицы Голубицкая водитель не справился с управлением и допустил съезд микроавтобуса в кювет. В результате погибли три человека, еще 12 получили различные травмы. Пять пострадавших доставили в больницу, остальным оказали необходимую медицинскую помощь.