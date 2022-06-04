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Три человека стали жертвами ДТП с рейсовым микроавтобусом в Краснодарском крае

Три человека стали жертвами ДТП с рейсовым микроавтобусом в Краснодарском крае
pexels.com

Смертельное ДТП с участием рейсового микроавтобуса случилось в Темрюкском районе Краснодарского края. Детали аварии рассказали в ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, недалеко от станицы Голубицкая водитель не справился с управлением и допустил съезд микроавтобуса в кювет. В результате погибли три человека, еще 12 получили различные травмы. Пять пострадавших доставили в больницу, остальным оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия. По итогам проверочных мероприятий полицейские примут процессуальное решение.

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