Три человека стали жертвами ДТП с рейсовым микроавтобусом в Краснодарском крае

Смертельное ДТП с участием рейсового микроавтобуса случилось в Темрюкском районе Краснодарского края. Детали аварии рассказали в ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, недалеко от станицы Голубицкая водитель не справился с управлением и допустил съезд микроавтобуса в кювет. В результате погибли три человека, еще 12 получили различные травмы. Пять пострадавших доставили в больницу, остальным оказали необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия. По итогам проверочных мероприятий полицейские примут процессуальное решение.