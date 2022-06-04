Три человека стали жертвами ДТП с большегрузами на трассе М-5 в Пензенской области

По данным ведомства, за рулем большегруза MAN с прицепом находился шофер 1986 года рождения, «Газелью» управлял мужчина 1970 года рождения. В результате ДТП оба водителя и пассажир второго автомобиля получили несовместимые с жизнью травмы и скончались до приезда медиков.