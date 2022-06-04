Три человека стали жертвами ДТП с большегрузами на трассе М-5 в Пензенской области

Трое мужчин погибли при столкновении фуры и «Газели» в Мокшанском районе Пензенской области. Авария произошла на 600-м километре трассы М-5 «Урал», рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
По данным ведомства, за рулем большегруза MAN с прицепом находился шофер 1986 года рождения, «Газелью» управлял мужчина 1970 года рождения. В результате ДТП оба водителя и пассажир второго автомобиля получили несовместимые с жизнью травмы и скончались до приезда медиков.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее два человека пострадали при столкновении десяти машин в Подмосковье, сообщал «Царьград».