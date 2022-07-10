Три человека пострадали при столкновении грузовика с заказным автобусом на Кубани

В Темрюкском районе Краснодарского края произошла авария: столкнулись грузовик и заказной автобус с семь пассажирами. В результате пострадали три человека, передает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
ДТП случилось сегодня рано утром на трассе Краснодар — Темрюк. Предварительно, «газель» находилась на обочине, когда в нее врезался автобус. От удара грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota.
Отмечается, что ни один из трех пострадавших не получил серьезных травм. Медицинская помощь была оказана всем прямо на месте аварии. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Еще одна массовая авария произошла ранее в Сочи, где автобус столкнулся с тремя легковушками. В результате госпитализация понадобилась четырем взрослым и одному ребенку, сообщал телеканал «360».