Три человека пострадали из-за фейерверков на концерте Дуа Липы

Дуа Липа

Три человека пострадали на концерте Дуа Липы в Торонто: во время выступления певицы в зале произошел незапланированный взрыв фейерверков. Что именно случилось, пока не известно: делом занимаются правоохранительные органы, которые проводят расследование и ищут виновных в инциденте.

Дуа Липа обратилась к поклонникам в соцсетях и извинилась за произошедшее.

Прошлой ночью во время моего выступления в Торонто в толпе взорвался фейерверк. Создание безопасного и инклюзивного пространства на моих шоу всегда было главным приоритетом — мы с командой так же потрясены и сбиты с толку событиями, как и вы все. Сейчас проводится расследование, мы пытаемся выяснить, как произошел этот инцидент, — написала она в сторис в инстаграме*.

Создание этого шоу — это удивительный опыт для меня. И я глубоко сожалею о том, что во время этого концерта произошел инцидент, из-за которого люди были напуганы, почувствовали себя в опасности и не смогли получить удовольствия.

В прошлом году произошла трагедия на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне. Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта из-за давки погибли 8 человек, в том числе 10-летний ребенок, также более трехсот человек получили травмы. После инцидента поклонники осудили музыканта, обвинив его в том, что он не остановил шоу после того, как началась давка.

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