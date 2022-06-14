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Три человека получили травмы в авариях с дикими животными в Чувашии

Три человека получили травмы в авариях с дикими животными в Чувашии
piqsels.com

За последние два дня на дорогах Чувашии произошло два ДТП с участием диких животных, в которых пострадали три человека, один из них — 14-летняя девочка.

Вечером 12 июня в Шумерлинском районе подростки врезались на мотоцикле в неожиданно выбежавшего из леса кабана, передают «Питерские заметки». От столкновения мотоцикл опрокинулся, 14-летняя пассажирка госпитализирована с серьезными травмами.

13 июня в Алатырском районе, на трассе Чебоксары-Сурское, водитель автомобиля Хюндай Солярис сбил выбежавшего на дорогу лося. 21-летний водитель и 18-летняя пассажирка доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь, сообщает УГИБДД по Чувашии.

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