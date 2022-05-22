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Три человека погибли в лобовом ДТП с фурой при подъезде к Майкопу

Три человека погибли в лобовом ДТП с фурой при подъезде к Майкопу
pexels.com/PD

Дорожный инцидент со смертельным исходом произошел в Курганинском районе Краснодарского края, сообщили в региональном управлении дорожной полиции в воскресенье.

По данным ГИБДД, 21-летний молодой человек за рулем Mazda 3 потерял управление транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик MAN.

«В результате происшествия водитель Mazda и два его пассажира: 21-летняя девушка и 22-летний молодой человек от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что авария произошел на подъезде к Майкопу.

Ранее серьезная авария произошла на Каширском шоссе, около деревни Воеводино в Московской области, писал телеканал «360».

авария краснодарский край майкоп
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RusNewsToday24
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