Три человека погибли в ДТП с двумя фурами и погрузчиком в Липецкой области

Столкновение двух грузовых автомобилей и погрузчика привело к гибели трех человек в Липецкой области. Авария произошла на 37-м км дороги Хлевное — Липецк, где проводятся ремонтные работы, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по региону.
По информации полицейских, грузовик марки Volvo столкнулся с фурой Scania, двигавшейся впереди. После этого последняя машина врезалась в погрузчик, который стоял вдоль проезжей части.
В результате погибли водитель и пассажирка Volvo, а также дорожный рабочий. Шоферов остальных транспортных средств госпитализировали с различными травмами. Сейчас правоохранители устанавливают личности участников ДТП, а также выясняют все обстоятельства трагедии.