Три человека погибли в ДТП с двумя фурами и погрузчиком в Липецкой области

Столкновение двух грузовых автомобилей и погрузчика привело к гибели трех человек в Липецкой области. Авария произошла на 37-м км дороги Хлевное — Липецк, где проводятся ремонтные работы, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по региону.