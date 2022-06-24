Три человека погибли и трое детей пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани

Серьезное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Жертвами столкновения Volkswagen Multivan с грузовиком стали три человека, передает пресс-служба региональной прокуратуры.
Авария случилась сегодня рано утром в Павловском районе. Водитель «Камаза» остановился на закруглении дороги, чтобы проверить датчик, когда в него врезался минивэн, в котором находились трое детей, их родители и бабушка.
В результате все взрослые погибли. Дети были пристегнуты в креслах, поэтому им удалось выжить. Сейчас малыши находятся в больнице.
По данному факту организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств ДТП. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.