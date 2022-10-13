Трейлер фильма «Майор Гром: Трудное детство» появился в Сети

Новый трейлер кинокартины «Майор Гром: Трудное детство» раскрыл некоторые детали сюжета. Ролик опубликован на YouTube-канале Bubble Comics.
Действие фильма будет происходить спустя 20 лет после событий первой картины «Майор Гром: Чумной Доктор». Сотрудник правоохранительных органов Северной столицы Константин Гром занят поисками нового криминального босса по прозвищу Анубис, пока его сын Игорь пытается заработать денег с помощью разных авантюр.
Режиссером фильма выступил Олег Трофим. Главные роли исполнили Кай Гетц и Сергей Марин. Премьера картины состоится 1 января на «Кинопоиске».
Недавно писатель и сценарист Джордж Мартин прокомментировал сериал «Дом Дракона», который снят по его книге и является приквелом популярной фентезийной саги «Игра Престолов». По его словам, новый проект должен иметь не менее четырех сезонов, информирует RT.