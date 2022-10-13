Трейлер фильма «Майор Гром: Трудное детство» появился в Сети

Недавно писатель и сценарист Джордж Мартин прокомментировал сериал «Дом Дракона», который снят по его книге и является приквелом популярной фентезийной саги «Игра Престолов». По его словам, новый проект должен иметь не менее четырех сезонов, информирует RT.