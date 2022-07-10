Тревел-блогер Василисков сравнил купе в поезде «Золотой Орел» с царским ложем

Российский путешественник Андрей Василисков побывал в туристическом поезде «Золотой Орел» и поделился впечатлениями от поездки.
Данный транспорт также называют поездом для миллионеров. Всего в составе три вагона — два «попроще» с общими душевыми и третий, в котором пять двухместных купе с собственной ванной комнатой, рассказал блогер в личном блоге «Путешествия и всего по чуть-чуть» на платформе «Яндекс.Дзен».
«Дорого-богато: стол при трансформации нижнего дивана в кровать отодвигается, и получается большая полутороспальная кровать. Ни в какое сравнение со стандартной полкой в поездах это царское ложе не идет», — описал обстановку в своем купе автор поста.
Верхняя полка тоже была комфортной, так как она больше стандартных размеров. В купе находится шкаф для одежды, розетка, телевизор и «мелочи для комфорта». Санузел был оснащен феном, туалетом и душевой кабинкой.