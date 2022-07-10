Тревел-блогер Василисков сравнил купе в поезде «Золотой Орел» с царским ложем

Данный транспорт также называют поездом для миллионеров. Всего в составе три вагона — два «попроще» с общими душевыми и третий, в котором пять двухместных купе с собственной ванной комнатой, рассказал блогер в личном блоге «Путешествия и всего по чуть-чуть» на платформе «Яндекс.Дзен».