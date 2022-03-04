Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в начале следующей недели

Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в начале следующей недели Новости
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Переговоры между Украиной и Россией вновь пройдут на нейтральной территории Белоруссии в начале следующей недели, заявил глава украинской делегации Михаил Подоляк.

Ранее 3 марта делегация Украины прибыла на вертолетах в Беловежскую Пущу для переговоров с РФ. Делегация из Кремля прибыла на место встречи еще 2 марта и дожидалась вторую сторону практически сутки.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, принимавший участие в данных переговорах, сообщил, что сторонам удалось достичь понимания. В диалоге они обсудили военный и международно-гуманитарный вопросы, а также возможность будущего политического урегулирования ситуации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что Киев специально оттягивает начало переговоров, когда украинская делегация не явилась на место вовремя.

 
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