треть россиян не отвечают на звонки с незнакомых номеров

Команда Яндекса поделилась интересной статистикой, собранной в приложении Яндекса и аналитического агентства А2:Research.





За последние три месяца 70% россиян лично сталкивались с телефонным мошенничеством. Почти половина опрошенных (49%) сразу смогли распознать злоумышленника. По мнению россиян их выдает то, что они представляются сотрудниками банка или МВД, так считают 40% и 22% респондентов соответственно. Каждый пятый (20%) чувствует неладное, когда позвонившие просят предоставить персональные данные, 15% — когда звонок поступает якобы от известного голосового помощника.

Самые распространенные схемы телефонного обмана россиян такие: звонившие сообщали о том, что поступил запрос о переводе большой суммы денег со счета абонента (28%), о том, что на человека хотят оформить кредит (23%), или уведомляют о крупном выигрыше (17%).

Почти треть респондентов (28%) заявили, что пострадали от действий мошенников, потратив на них свое время, 17% перенервничали из-за благополучия близких. 16% опрошенных испугались, что с их счета была списана крупная сумма, а 7% действительно потеряли деньги.

Чтобы обезопасить себя от спама и мошенников треть опрошенных игнорируют вызовы с неизвестных номеров, столько же — используют специальное приложение с определителем номера, которое маркирует подозрительные вызовы. 19% респондентов заносят номера злоумышленников в черный список, 9% — поддерживают разговор с мошенником, чтобы вывести его на чистую воду, 4% — на все соглашаются и дают неверные данные банковской карты.