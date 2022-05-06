Треть россиян ходят в походы не реже одного раза в год

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Каждый третий россиянин отправляется в поход, как минимум, один раз в год, следует из результатов опроса Ozon.
По данным аналитиков, 22% граждан заявляют, что ходят в походы каждый сезон, обычно в теплое время года. При этом почти каждый десятый делает это даже по нескольку раз за сезон.
«Еще 26% отправляются в такие путешествия изредка. Никогда не ходили в походы и не собираются этого делать только 4% респондентов», — цитирует специалистов РИА Новости.
Обычно россияне предпочитают идти в поход в окрестностях города, в котором живут, или отправляются в путешествие по области. При этом около 10% утверждают, что их турэкспедиции не ограничиваются одним регионом, а проходят по всей России.
Ранее стало известно, что большинство россиян планируют провести летний отпуск внутри страны. Такой вариант выбрали 81% опрошенных, передает телеканал «360».
При этом самым популярным зарубежным направлением для отдыха у россиян остается Турция. Об этом рассказал эксперт в области туризма Николай Мельник, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».