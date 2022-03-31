Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук попал в аварию по дороге на тренировку

По данным издания, в результате ДТП никто серьезно не

пострадал. Однако авария заставила Анатолия Тимощука пропустить тренировку «Зенита».

Украинский специалист занимает должность ассистента главного тренера сине-бело-голубых

с 2017 года, а до этого Тимощук выступал за петербургский клуб в качестве полузащитника.