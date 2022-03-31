Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук попал в аварию по дороге на тренировку

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Тренер футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук попал в
аварию по дороге на тренировку. Инцидент с ассистентом главного наставника ФК произошел
после дня рождения Тимощука, которому накануне ЧП исполнилось 43 года, пишет
телеканал «78» со ссылкой на портал «Чемпионат».
По данным издания, в результате ДТП никто серьезно не
пострадал. Однако авария заставила Анатолия Тимощука пропустить тренировку «Зенита».
Украинский специалист занимает должность ассистента главного тренера сине-бело-голубых
с 2017 года, а до этого Тимощук выступал за петербургский клуб в качестве полузащитника.
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