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Тренер Тарасова раскритиковала Зеленского за санкции против фигуриста Петренко

Тренер Тарасова раскритиковала Зеленского за санкции против фигуриста Петренко
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о санкциях президента Украины Владимира Зеленского против фигуриста Виктора Петренко.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении Петренко государственной стипендии олимпийского чемпиона. Данное решение было принято в связи с участием фигуриста в шоу Татьяны Навки.

«Глупейший человек этот Зеленский. Уважения к чемпионам — ноль. Не вернется к ним Петренко никогда больше. Продолжит участвовать в шоу», — цитирует Тарасову РБК Спорт.

Тренер также не понимает, почему Зеленский, будучи человеком, никак не связанным со спортом, позволяет себе поступать подобным образом.

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RusNewsToday24
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