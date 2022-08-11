Тренер Тарасова раскритиковала Зеленского за санкции против фигуриста Петренко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о санкциях президента Украины Владимира Зеленского против фигуриста Виктора Петренко.
Ранее Зеленский подписал указ о лишении Петренко государственной стипендии олимпийского чемпиона. Данное решение было принято в связи с участием фигуриста в шоу Татьяны Навки.
«Глупейший человек этот Зеленский. Уважения к чемпионам — ноль. Не вернется к ним Петренко никогда больше. Продолжит участвовать в шоу», — цитирует Тарасову РБК Спорт.
Тренер также не понимает, почему Зеленский, будучи человеком, никак не связанным со спортом, позволяет себе поступать подобным образом.