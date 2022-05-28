Тренер сборной России Карпин раскрыл секрет, за кого будет болеть в финале Кубка России

Московские «Динамо» и «Спартак» сыграют в решающем матче старейшего футбольного турнира в России. Игра пройдет на стадионе «Лужники» 29 мая, передает RT. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью интернет-изданию Sport24 признался, что остается равнодушным по отношению к «Динамо» и «Спартаку». Однако специалист планирует наблюдать за матчем по телевизору.