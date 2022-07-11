Тренер Помазной рассказал о долгосрочных последствиях драк на улице

Руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной посоветовал соотечественникам, владеющим навыками борьбы, любимы способами избегать уличных драк.
Согласно мнению специалиста, лучший вид боевого искусства на любой улице – быстрый, техничный и безопасный бег.
«Любой хороший тренер своим ученикам объясняет, что ни один из них не должен использовать полученные навыки против другого человека, тем более на улице. <…> Ситуации, которые могут привести к драке, необходимо избегать», — приводит слова тренера РИАМО.
Если же драка неизбежна, все-таки следует попробовать урегулировать конфликт в словесной форме. По словам Помазного, человек может погибнуть не столько от удара, сколько от неудачного падения. Чтобы не попасть в тюрьму – нужно избегать подобных инцидентов.