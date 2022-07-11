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Тренер Помазной рассказал о долгосрочных последствиях драк на улице

Тренер Помазной рассказал о долгосрочных последствиях драк на улице
ТАСС/ Артем Геодакян

Руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной посоветовал соотечественникам, владеющим навыками борьбы, любимы способами избегать уличных драк.

Согласно мнению специалиста, лучший вид боевого искусства на любой улице – быстрый, техничный и безопасный бег.

«Любой хороший тренер своим ученикам объясняет, что ни один из них не должен использовать полученные навыки против другого человека, тем более на улице. <…> Ситуации, которые могут привести к драке, необходимо избегать», — приводит слова тренера РИАМО.

Если же драка неизбежна,  все-таки следует попробовать урегулировать конфликт в словесной форме. По словам Помазного, человек может погибнуть не столько от удара, сколько от неудачного падения. Чтобы не попасть в тюрьму – нужно избегать подобных инцидентов.

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