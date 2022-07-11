Тренер Помазной рассказал о долгосрочных последствиях драк на улице

Если же драка неизбежна, все-таки следует попробовать урегулировать конфликт в словесной форме. По словам Помазного, человек может погибнуть не столько от удара, сколько от неудачного падения. Чтобы не попасть в тюрьму – нужно избегать подобных инцидентов.