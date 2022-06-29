Тренер-нутрициолог Новикова перечислила противопоказания для массажа

Массаж несет пользу для организма. Однако в некоторых случаях такая процедура противопоказана. Подробности рассказала тренер-нутрициолог Елена Новикова.
Тем, кто страдает острой сердечной недостаточностью, кожными заболеваниями, воспалительными процессами, открытыми ранами и онкологией, от массажа лучше воздержаться. При грыжах также следует отказаться от самомассажа, предупредила Новикова.
Желательно не делать такую процедуру при менструации, добавила собеседница NEWS.ru. При этом при беременности вопрос необходимости массажа должен решать врач. Если у человека есть грыжа, делать массаж также может только специалист.