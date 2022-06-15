Тренер Гаджиев рассказал, как будет играть ЦСКА при Федотове

Тренер Гаджи Гаджиев высказался о новом наставнике ЦСКА Владимире Федотове, который пришел в столичный клуб вместо Алексея Березуцкого. Он считает, что кадровые перестановки в тренерском штабе внесут изменения в игру красно-синих.
Гаджиев считает назначение Федотова на должность главного тренера «армейцев» неслучайным. Он уверен, что оно базируется на тех результатах, которые показывали команды 55-летнего специалиста.
«Федотов играет с тремя центральными защитниками, насыщенной средней линией и очень активными флангами, которые постоянно участвуют в атаке. Думаю, что под его руководством армейцы будут играть агрессивно в атаке, но очень аккуратно в обороне», —предположил Гаджиев.
Как пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на тренера, ЦСКА будет бороться за трофеи. Однако говорить, дадут ли тренерские установки результат, пока рано, добавил Гаджиев.
Федотов пришел в ЦСКА на смену Березуцкого, который возглавлял московский клуб с прошлого лета. С наставником подписали долгосрочный контракт, детали соглашения не уточняются.