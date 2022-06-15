Тренер Гаджиев рассказал, как будет играть ЦСКА при Федотове

«Федотов играет с тремя центральными защитниками, насыщенной средней линией и очень активными флангами, которые постоянно участвуют в атаке. Думаю, что под его руководством армейцы будут играть агрессивно в атаке, но очень аккуратно в обороне», —предположил Гаджиев.