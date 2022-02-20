Тренер Этери Тутберидзе высказалась о прокате Камилы Валиевой на ОИ в Пекине

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги Олимпиады в Пекине и высказалась о провальном выступлении Камилы Валиевой в произвольной программе.

Тутберидзе на своей странице в Instagram опубликовала большой пост, в котором написала несколько слов о каждом своем воспитаннике, включая подозреваемую в употреблении допинга Валиеву. Тренер назвала фигуристку «звездочкой», хрупкой и одновременно очень сильной спортсменкой.

«Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе. Как же показательны такие ситуации — те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину», — написала Тутберидзе.

Валиева неожиданно для поклонников с ошибками откатала произвольную программу и заняла четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Эксперты считают, что на технику повлияло психологическое состояние спортсменки, которой представители Международного олимпийского комитета (МОК) устроили настоящую травлю.





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