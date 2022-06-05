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Трекхратный чемпион мира по хоккею Овечкин посетил концерт Бузовой

Трекхратный чемпион мира по хоккею Овечкин посетил концерт Бузовой
Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прославленный российский хоккеист Александр Овечкин побывал на концерте поп-исполнительницы Ольги Бузовой в Москве.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская накануне побывали на концерте Ольги Бузовой, который прошел в одном из столичных концертных залов. Супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» поделилась видео с выступления телеведущей в социальных сетях. Судя по всему, Овечкину понравился концерт Бузовой.

Российский хоккеист прилетел в Москву после вылета «Вашингтона» из плей-офф НХЛ. Клуб Овечкина потерпел поражение в серии первого раунда с «Флоридой Пантерз».

Бузова концерт овечкин спорт хоккей
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