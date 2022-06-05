Трекхратный чемпион мира по хоккею Овечкин посетил концерт Бузовой

Прославленный российский хоккеист Александр Овечкин побывал на концерте поп-исполнительницы Ольги Бузовой в Москве.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская накануне побывали на концерте Ольги Бузовой, который прошел в одном из столичных концертных залов. Супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» поделилась видео с выступления телеведущей в социальных сетях. Судя по всему, Овечкину понравился концерт Бузовой.
Российский хоккеист прилетел в Москву после вылета «Вашингтона» из плей-офф НХЛ. Клуб Овечкина потерпел поражение в серии первого раунда с «Флоридой Пантерз».