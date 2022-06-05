Трекхратный чемпион мира по хоккею Овечкин посетил концерт Бузовой

Александр Овечкин и Анастасия Шубская накануне побывали на концерте Ольги Бузовой, который прошел в одном из столичных концертных залов. Супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» поделилась видео с выступления телеведущей в социальных сетях. Судя по всему, Овечкину понравился концерт Бузовой.