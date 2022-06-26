Трехметровый бронзовый памятник поставят на могиле Юрия Шатунова

Трехметровый бронзовый памятник установят на могиле певца Юрия Шатунова. Об этом сообщил концертный директор артиста Аркадий Кудряшов.
Представитель солиста группы «Ласковый май» выразил желание, чтобы монумент был высотой три метра. Он указал, что памятник должен занимать всю площадь могилы.
«Мы специально взяли место, чтобы была здесь его частичка. Он был патриотом страны. Это легенда, это глыба. Он не хотел вот так помпезно, был очень скромным человеком, очень. Мы приняли решение, чтобы было место, куда могли бы прийти люди», — отметил Кудряшов, беседуя с корреспондентами «Известий».
Исполнитель хита «Седая ночь» скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Его сердце остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.