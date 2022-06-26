Трехметровый бронзовый памятник поставят на могиле Юрия Шатунова

«Мы специально взяли место, чтобы была здесь его частичка. Он был патриотом страны. Это легенда, это глыба. Он не хотел вот так помпезно, был очень скромным человеком, очень. Мы приняли решение, чтобы было место, куда могли бы прийти люди», — отметил Кудряшов, беседуя с корреспондентами «Известий».