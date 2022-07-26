Трехметровые волны унесли 17-летнего юношу в море на Балтийской косе под Калининградом

Житель Калининградской области не смог спасти 17-летнего сына, которого унесло волнами в море на Балтийской косе. Об этом сообщили представители единой дежурно-диспетчерской службы региона.
По их данным, мальчик вместе с родителями отдыхал на необорудованном для купания пляже. Из-за сильного ветра и трехметровых волн спасатели вывесили на берегу черные флаги, однако это не остановило семью.
В результате подростка вместе с отцом стало уносить течением. Мужчина попытался спасти ребенка, однако вскоре потерял его из виду и едва не погиб сам.
В настоящий момент специалисты обследовали 32 километра береговой линии, однако тело несовершеннолетнего до сих пор не найдено. Поисковая операция продолжается.