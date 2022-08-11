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Трехлетний ребенок попал в больницу после наезда иномарки на парковке в Липецке

pxhere.com
pxhere.com

Lexus сбил трехлетнего мальчика на парковке в самом центре Липецка. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы и был госпитализирован. Об этом рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла 10 августа на улице Ленина. Мальчик угодил под колеса иномарки во время прогулки с родителями. Информации о состоянии ребенка и степени тяжести полученных травм не поступало.

По данному факту организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств наезда. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий инцидент произошел ранее в Иваново. Водитель Ford Kuga не заметил женщину с коляской и сбил ее. В результате пострадал годовалый ребенок, сообщал телеканал «360».

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