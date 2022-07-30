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Трех мужчин эвакуировали с катера, заглохшего в центре озера на Сахалине

Трех мужчин эвакуировали с катера, заглохшего в центре озера на Сахалине
pxhere.com

Трое мужчин оказались заблокированы в центре озера Тунайча на юге Сахалинской области. Причиной инцидента стал заглохший мотор катера, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчера в 12:45 по местному времени. На помощь мужчинам направились двое спасателей.

Спустя 25 минут катер с пассажирами отбуксировали на берег. В результате никто не пострадал.

Накануне спасатели вытащили тонущую женщину из Муромского озера в Подмосковье, сообщало РИАМО.

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