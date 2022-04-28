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    «Требования к процессору и наличию TPM 2.0 на ПК — это чушь собачья». Microsoft уличили в лицемерном использовании Windows 11

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Требования к процессору и наличию TPM 2.0 на ПК — это чушь собачья». Microsoft уличили в лицемерном использовании Windows 11

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    Компания Microsoft провела на днях веб-трансляцию для участников программы Windows Insider. Во время трансляции в том числе показали и новый красочный дизайн диспетчера задач Windows 11. Однако было у трансляции и ещё одно неожиданное последствие, вызвавшее целый скандал в сети.


    Особо внимательные зрители заметили, что для демонстрации использовался компьютер, не соответствующий системным требованиям Windows 11 — на основе процессора Intel Core i7-7660U. Официально поддерживаются только процессоры Intel Core 8-го поколения или новее, а владельцы относительно новых ПК с процессорами Intel Core 7-го поколения не имеют права на Windows 11. 

    «Требования к процессору и наличию TPM 2.0 на ПК — это чушь собачья». Microsoft уличили в лицемерном использовании Windows 11

    Одним из первых на это обратил внимание пользователь AathifMahir в социальной сети Twitter. Он оставил довольно сдержанный комментарий: «Обнаружено использование неподдерживаемого процессора в Windows 11». Однако были и более эмоциональные высказывания, вплоть до того, что компания показала, что требования к процессору и наличию TPM 2.0 на ПК это «чушь собачья». 

    «Требования к процессору и наличию TPM 2.0 на ПК — это чушь собачья». Microsoft уличили в лицемерном использовании Windows 11

     

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