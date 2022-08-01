Требование ЕК «делиться газом» раздражает «запасливую» Польшу

Требование Еврокомиссии «делиться газом», сохраняя так называемую европейскую солидарность, раздражает Польшу, которая сумела накопить достаточные резервы голубого топлива, передают «Известия».
Ограничения на импорт российского газа не вошли ни в один из многочисленных санкционных пакетов Евросоюза, хотя разговоры об этом ведутся с самого начала спецоперации. Европа по-прежнему высоко зависима от России в вопросе обеспечения энергобезопасности, поэтому не рискует отказаться от газа в разгар энергетического кризиса.
Несмотря на отсутствие запретов, Польша демонстративно отказалась от газа из РФ, не получая его еще с апреля. Варшава не упустила возможности продемонстрировать свою антироссийскую позицию, подготовившись к этому «перформансу» заранее.
Так, польские власти заблаговременно заполнили газовые хранилища до 75% с помощью покупки по высоким биржевым ценам, а также посредствам реверса их соседних стран, продолжающих качать российский газ. Ожидается, что часть необходимых объемов будет получена по новому газопроводу Baltic Pipe. Для сравнения заполненность хранилищ Германии находится на уровне 33%.
Поскольку Польша практически обеспечила себе нормальную зиму, она позволяет себе оспаривать рекомендацию Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%. Кроме того, Варшаву крайне раздражает призыв к «энергетической солидарности». Так в Европе называют равномерное распределение энергоресурсов. Иными словами, Польше придется отдать часть запасов той же Германии. Последняя остается экономическим локомотивом ЕС. Если он не выдержит — вся экономика Евросоюза может схлопнуться.