Требование ЕК «делиться газом» раздражает «запасливую» Польшу

Ограничения на импорт российского газа не вошли ни в один из многочисленных санкционных пакетов Евросоюза, хотя разговоры об этом ведутся с самого начала спецоперации. Европа по-прежнему высоко зависима от России в вопросе обеспечения энергобезопасности, поэтому не рискует отказаться от газа в разгар энергетического кризиса.