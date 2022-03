Травяной чай от нервов: какой напиток поможет успокоиться

Подписывайтесь на новости RNT24 в

«‎Все болезни от нервов»‎, — любила говорить моя бабуля. От этого и новости она не читала. О важных событиях ей сообщали родственники, ведь лишние тревоги старушке ни к чему. Бабушку легко было застать во время чаепития. Она запаривала травяной чай от нервов по несколько раз в день.

Как ни странно, эту привычку у бабули переняли и мы с мамочкой. Конечно, отказаться от чтения новостей в нашем быстроменяющемся мире невозможно. Поэтому натуральное успокоительное нам нужно даже больше, чем бабушке. Делюсь списком фаворитов.

Из чего травяной чай от нервов наиболее эффективен

Ромашка и мята — классика жанра. Ромашковый чай сам по себе седативное и снотворное средство, оно расслабляет и успокаивает. А вот мята, наоборот, отрезвляет и тонизирует. Тандем этих трав помогает уменьшить воспалительные процессы. Такой чай пьют при хроническом стрессе.

Напиток из жасмина помогает расслабить мускулы, снизить в них непроизвольное напряжение, а также освободить дыхание. Не менее эффективным считается эфирное масло жасмина. Добавьте пару капель в аромалампу, чтобы распространить запах по дому.

Сок алоэ вера — мощное противовоспалительное средство. Его добавляют в чай, а также втирают в кожу. Растение полезно держать в доме, ведь оно выделяет вещества в воздух, которые способны уменьшить уровень стресса.

На хризантемы не только приятно смотреть, но и вдыхать их запах. Ведь он действует успокаивающе. Цветы стоит высушить и добавлять их в чай, чтобы держать нервы в порядке. Не забудьте об этом, когда получите букет в следующий раз.

Герберы многие любят за их яркий вид. Аромат цветов не столь выразительный, зато помогает расслабиться и уменьшить уровень стресса. Герберы сушат не для того, чтобы добавить в чай. Высушенные цветы оставляют возле кровати, чтобы вдыхать аромат.

Крайне редко в чай добавляют и сушеную лаванду. Чаще ее используют в качестве ароматического средства для дома. Ее запах действительно имеет успокаивающий эффект. Можете также поставить на окно лаванду в горшке. Тогда ее аромат будет радовать вас круглый год. А вот лавандовое масло рекомендуют добавлять в ванну.

Конечно, сбор сушеных трав вы можете купить в любой аптеке по вполне доступной цене. На чай дефицита не будет. Но лучше, конечно, подготовить ингредиенты для напитка самостоятельно. Рекомендую заняться этим предстоящим летом.

