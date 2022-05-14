Травматолог Гордеев перечислил способы уберечь пенсионеров от травм

По словам специалиста, травма может произойти в результате того, что пожилой человек неловко повернул голову, потянулся за чем-нибудь, разогнув шею, пишет «Радио 1». Кровь в этот момент перестает снабжать мозг в необходимом количестве, голова кружится, человек падает и травмируется. Не следует также и резко вставать, советует врач.