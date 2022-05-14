Травматолог Гордеев перечислил способы уберечь пенсионеров от травм

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Люди преклонного возраста часто страдают от бытовых травм. О том, как снизить риск их получения, рассказал врач высшей категории, заведующий травматологическим отделением Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев.
По словам специалиста, травма может произойти в результате того, что пожилой человек неловко повернул голову, потянулся за чем-нибудь, разогнув шею, пишет «Радио 1». Кровь в этот момент перестает снабжать мозг в необходимом количестве, голова кружится, человек падает и травмируется. Не следует также и резко вставать, советует врач.
Чтобы обезопасить себя от травм, в первую очередь нужно периодически проходить диспансеризацию, точно и вовремя принимать назначенные врачом препараты для улучшения кровотока и постоянно заниматься самоконтролем, подчеркнул травматолог.
Люди пожилого возраста обычно имеют склонность переоценивать свои силы, предупредил специалист, следовательно, молодым родственникам нужно оберегать своих стариков от занятий различными небезопасными домашними делами, следить за ними и просить их быть внимательнее в быту, заключил Геннадий Гордеев.