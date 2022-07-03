Траты Украины на содержание армии составили 4,4 млрд долларов

Глава минфина Украины Сергей Марченко ранее привел данные, что дефицит госбюджета достиг 5 млрд долларов в месяц. По его словам, до двух третей финансирования казны приходится на иностранные займы и гранты. В то же время на военные нужды уходит три четверти средств.