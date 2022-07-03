Траты Украины на содержание армии составили 4,4 млрд долларов

Украина направляет на содержание армии порядка 4,4 млрд долларов ежемесячно, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
При этом он отметил, что до начала российской специальной военной операции расходы на военную сферу составляли 5,3 млрд долларов в год.
«Если у нас содержание армии было около 156 миллиардов гривен (5,3 миллиарда долларов. — Прим. ред.), это был бюджет Вооруженных сил Украины и украинской армии на год, то сегодня около 130 миллиардов (4,4 миллиарда долларов. — Прим. ред.) – это ежемесячная сумма», — констатировал Шмыгаль.
Глава минфина Украины Сергей Марченко ранее привел данные, что дефицит госбюджета достиг 5 млрд долларов в месяц. По его словам, до двух третей финансирования казны приходится на иностранные займы и гранты. В то же время на военные нужды уходит три четверти средств.