Траты сбежавшего в Израиль Галкина на одежду возмутили россиян

Галкин утверждал, что не очень любит одеваться в одежду от именитых брендов, однако по данным Telegram-канала «Не Малахов», юморист в одном из последних видео в своих соцсетях снялся в джинсовой куртке от Tom Ford, цена такой вещи — 121 500 рублей.