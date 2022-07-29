Траты сбежавшего в Израиль Галкина на одежду возмутили россиян

Перебравшийся в Израиль юморист Максим Галкин удивил поклонников и подписчиков стоимостью своей одежды. Как выяснилось, артист носит куртку за 120 тысяч рублей.
Галкин утверждал, что не очень любит одеваться в одежду от именитых брендов, однако по данным Telegram-канала «Не Малахов», юморист в одном из последних видео в своих соцсетях снялся в джинсовой куртке от Tom Ford, цена такой вещи — 121 500 рублей.
Многие пользователи Сети с возмущением отметили, что Галкин даже без постоянной работы может себе позволить такую одежду. Большая часть комментаторов осудила юмориста за неоправданные в его положении траты.