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Траты сбежавшего в Израиль Галкина на одежду возмутили россиян

Траты сбежавшего в Израиль Галкина на одежду возмутили россиян
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Перебравшийся в Израиль юморист Максим Галкин удивил поклонников и подписчиков стоимостью своей одежды. Как выяснилось, артист носит куртку за 120 тысяч рублей.

Галкин утверждал, что не очень любит одеваться в одежду от именитых брендов, однако по данным Telegram-канала «Не Малахов», юморист в одном из последних видео в своих соцсетях снялся в джинсовой куртке от Tom Ford, цена такой вещи — 121 500 рублей.

Многие пользователи Сети с возмущением отметили, что Галкин даже без постоянной работы может себе позволить такую одежду. Большая часть комментаторов осудила юмориста за неоправданные в его положении траты.

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RusNewsToday24
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