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    Трассу под Тюменью перекрыли из-за задымления от природного пожара

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Трассу под Тюменью перекрыли из-за задымления от природного пожара

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    pixabay/PD

    Сильное задымление от природного пожара в Тюменской области привело к тому, что сотрудники экстренных служб перекрыли участок Старотобольского тракта. Власти попросили местных жителей отложить поездки до того, как очаг возгорания будет локализован. 

    По имеющимся данным, особые меры были введены на участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень — Криводанова, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД. Три наряда ДПС несут дежурство на месте ограничения движения. Также инспекторы помогают МЧС, сопровождая технику через зону сильного задымления. 

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