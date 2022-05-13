Трассу под Тюменью перекрыли из-за задымления от природного пожара

По имеющимся данным, особые меры были введены на участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень — Криводанова, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД. Три наряда ДПС несут дежурство на месте ограничения движения. Также инспекторы помогают МЧС, сопровождая технику через зону сильного задымления.