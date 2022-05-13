Трассу под Тюменью перекрыли из-за задымления от природного пожара

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Сильное задымление от природного пожара в Тюменской области привело к тому, что сотрудники экстренных служб перекрыли участок Старотобольского тракта. Власти попросили местных жителей отложить поездки до того, как очаг возгорания будет локализован.
По имеющимся данным, особые меры были введены на участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень — Криводанова, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД. Три наряда ДПС несут дежурство на месте ограничения движения. Также инспекторы помогают МЧС, сопровождая технику через зону сильного задымления.
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