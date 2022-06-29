Трассировка лучей теперь и на смартфонах? Arm представила графический процессор Immortalis-G715

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Arm анонсировала новое семейство графических процессоров, нацеленное на игровые смартфоны следующего поколения. Первым решением стал GPU под названием Immortalis-G715. Это модель, которая предлагает аппаратное ускорение трассировки лучей. При этом отмечено, что G715 не заменит решения серии Mali.





Вместе с этим компания представила и два новых графических процессора Mali со множеством улучшений. К примеру, они поддерживают затенение с переменной скоростью (VRS) и другие технологии, а также предлагают на 15% лучшую производительность и улучшенную энергоэффективность сравнению с предыдущими моделями.





В Arm мало рассказали о трассировке лучей в Immortalis-G715. Пока что не представлено никаких тестов или полноценных сравнений, так что оценить качество работы и количество кадров в секунду пока нельзя. При этом готовых решений придётся ждать 2023 года. Однако Arm всё же поделилась видеороликом, который демонстрирует возможности нового графического решения.

Ранее сообщалось о новом сверхмощном процессорном ядре Cortex-X3. Также были представлены и менее производительные решения.