Трасса решает все: автоэксперт Субботин назвал главный фактор смертности на дорогах

«В Европе пока есть только рекомендации, никакого закона нет. Да, есть такие проекты. Они были и раньше, возникнут и в будущем. Однако вся ответственность все равно лежит на водителе. Европейские правила об этом и говорят: водитель должен их соблюдать. Для этого выдается справка об адекватности. Если человек неадекватен, нарушает правила, то его отстраняют. (…) Там существуют другие ограничительные меры, чтобы все ездили по правилам. На количество погибших и травмированных людей на дороге влияет не скоростной режим, европейцы это понимают. Дело в дорожной инфраструктуре», — констатировал наш собеседник.