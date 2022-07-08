Трасса решает все: автоэксперт Субботин назвал главный фактор смертности на дорогах

Уровень безопасности любой дороги определяется степенью развития ее инфраструктуры. Именно от этого зависит показатель смертности, отметил в беседе с «Народными Новостями» автоэксперт Вячеслав Субботин.
Британская пресса сообщила, что в европейских странах ввели обязательное ограничение скорости в новых автомобилях. По информации издания, все новые машины должны быть оборудованы специальной системой Intelligent Speed Assistance (ISA). Отмечается, что она распознает дорожные знаки и предлагает оптимальный скоростной режим.
Если водитель игнорирует рекомендации системы, начинает вибрировать руль, а также раздаются звуковые оповещения. В случае дальнейшего отказа водителя соблюдать скоростной режим, система принудительно снижает скорость. Вся информация будет записываться, а в случае необходимости будет передана полиции.
Пока европейцы еще не создали законодательную базу для введения описанных систем, отметил Вячеслав Субботин. По его словам, подобные инициативы направлены на повышение безопасности дорожного движения, снижение уровня смертности. Однако в конечном счете, все решает лишь водитель, а также дорожная инфраструктура.
«В Европе пока есть только рекомендации, никакого закона нет. Да, есть такие проекты. Они были и раньше, возникнут и в будущем. Однако вся ответственность все равно лежит на водителе. Европейские правила об этом и говорят: водитель должен их соблюдать. Для этого выдается справка об адекватности. Если человек неадекватен, нарушает правила, то его отстраняют. (…) Там существуют другие ограничительные меры, чтобы все ездили по правилам. На количество погибших и травмированных людей на дороге влияет не скоростной режим, европейцы это понимают. Дело в дорожной инфраструктуре», — констатировал наш собеседник.
Чтобы максимально снизить уровень смертности на российских дорогах, необходимо улучшать уровень дорожной инфраструктуры, продолжил автоэксперт. Он подчеркнул, что в РФ уже есть хороший опыт, который стоит перенести на всю страну.
«Что касается безопасности российских дорог, необходимо разделить потоки. Например, в Петербурге этим занимаются: сделали КАД, ЗСД, выездные магистрали. Дорога Петербург-Москва — великолепная, там смертность равняется нулю. Потому что она оборудована: широкополосная, идет разделяющий встречный отбойник, везде есть свет. Дальше необходимо развиваться в этом направлении», — убежден специалист.
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