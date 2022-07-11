Трасс создала предвыборный сайт за месяц до заявления Джонсона об уходе с поста премьера

Предвыборный сайт министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс был создан примерно за месяц до заявления уходящего главы правительства Бориса Джонсона об отставке. Об этом свидетельствуют данные сервиса who.is.
Так, интернет-портал был зарегистрирован 8 июня. Примечательно, что за два дня до этого члены ведущей Консервативной партии Великобритании не смогли вынести Джонсону вотум недоверия.
Трасс ранее рассказала, на чем собирается сосредоточиться в случае ее избрания премьером. Она рассчитывает «сразу взяться за дело», чтобы добиться восстановления экономики и «поражения» России на Украине, передает RT.