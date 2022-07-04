Трасс: на Даунинг-стрит обсуждают передачу замороженных активов России в пользу Украины

Власти Великобритании изучают варианты по конфискации замороженных российских активов для их последующей передачи Украине. С такой позицией выступит глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс на конференции в Швейцарии, которая состоится в понедельник, пишет газета Guardian.
Трасс считает, что для этой инициативы, «скорее всего», будет нужно внести поправки в законодательство. Однако, заметила министр, возможно, получится обойтись и без этого.
«Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно ее рассматриваем. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я безусловно согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — цитирует газета слова главы внешнеполитического ведомства.
В данном вопросе британские власти намерены последовать примеру канадских коллег, отметила Трасс. Журналисты Guardian также сообщили, что изъятые средства могут быть переданы либо частным лицам в виде возмещения ущерба, либо напрямую украинским властям.