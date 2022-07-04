Трасс: на Даунинг-стрит обсуждают передачу замороженных активов России в пользу Украины

«Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно ее рассматриваем. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я безусловно согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — цитирует газета слова главы внешнеполитического ведомства.