    В тренде

    Транзит газа через Украину может вырасти в понедельник

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Транзит газа через Украину может вырасти в понедельник

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    «Оператор ГТС Украины» указывает на увеличение заявок по
    прокачке газа в сторону Европы.

    Согласно данным газотранспортного оператора, транспортировка
    голубого топлива через территорию Украины 25 апреля может возрасти на 29% к
    прошлому дню.

    Отмечается, что бронирование на прокачку через станции «Сохрановка»
    и «Суджа» составляет 68,4 млн кубических метров. В воскресенье фиксировалось значение
    около 53 млн кубометров. При этом наблюдающиеся значения значительно меньше
    максимумов в рамках контрактов Киева и «Газпрома» — порядка 109,6 млн «кубов» в
    сутки.

    Транзит был приближен к максимальным значениям с конца
    февраля. Впоследствии в Европе началось потепление, поставки сократились. После
    16 апреля прокачка снизилась вдвое к размеру брони по соглашениям.

    Кандидат на президентский пост во Франции Марин Ле Пен ранее
    заявляла, что не поддерживает стремление Евросоюза ограничивать поставки
    нефтегазовых ресурсов российского производства, о чем пишет «ФедералПресс».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »