Транзит газа через Украину может вырасти в понедельник

Отмечается, что бронирование на прокачку через станции «Сохрановка»

и «Суджа» составляет 68,4 млн кубических метров. В воскресенье фиксировалось значение

около 53 млн кубометров. При этом наблюдающиеся значения значительно меньше

максимумов в рамках контрактов Киева и «Газпрома» — порядка 109,6 млн «кубов» в

сутки.