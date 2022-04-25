Транзит газа через Украину может вырасти в понедельник

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«Оператор ГТС Украины» указывает на увеличение заявок по
прокачке газа в сторону Европы.
Согласно данным газотранспортного оператора, транспортировка
голубого топлива через территорию Украины 25 апреля может возрасти на 29% к
прошлому дню.
Отмечается, что бронирование на прокачку через станции «Сохрановка»
и «Суджа» составляет 68,4 млн кубических метров. В воскресенье фиксировалось значение
около 53 млн кубометров. При этом наблюдающиеся значения значительно меньше
максимумов в рамках контрактов Киева и «Газпрома» — порядка 109,6 млн «кубов» в
сутки.
Транзит был приближен к максимальным значениям с конца
февраля. Впоследствии в Европе началось потепление, поставки сократились. После
16 апреля прокачка снизилась вдвое к размеру брони по соглашениям.
Кандидат на президентский пост во Франции Марин Ле Пен ранее
заявляла, что не поддерживает стремление Евросоюза ограничивать поставки
нефтегазовых ресурсов российского производства, о чем пишет «ФедералПресс».