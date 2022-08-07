Транснациональные компании мечтают о возвращении в РФ из-за колоссальных потерь

«Мы все помним эти демарши, когда не только промышленные, финансовые, аграрные международные компании начали уходить из РФ, но и даже бренды, специализирующиеся в индустриях моды, развлечений и услуг. Они имеют собственные производства в разных странах, получая прибыль. Можно сделать вывод, что потеря предприятий в одной из стран несет убытки», — напомнила Абдулова.