Транснациональные компании мечтают о возвращении в РФ из-за колоссальных потерь

Главы транснациональных компаний готовы пересмотреть ранее принятые решения и вернуться в Россию на фоне колоссальных убытков, заявила главред сайта Abdulova Info Ася Абдулова.
В ходе общения с журналистами Федерального агентства новостей она обратила внимание, что страны коллективного Запада заставили многие корпорации покинуть РФ с помощью санкций. Но многие из них имели развитую сеть торговли в стране и сейчас несут миллиардные потери.
«Мы все помним эти демарши, когда не только промышленные, финансовые, аграрные международные компании начали уходить из РФ, но и даже бренды, специализирующиеся в индустриях моды, развлечений и услуг. Они имеют собственные производства в разных странах, получая прибыль. Можно сделать вывод, что потеря предприятий в одной из стран несет убытки», — напомнила Абдулова.
Политолог также обратила внимание, что транснациональные организации занимают солидные ниши в принимающих государствах, производят огромное количество товаров и услуг.
«Крупнейшая в мире компания-производитель пива Anheuser-Busch InBev понесла убытки в размере 1,1 миллиард, а нефтяной гигант ExxonMobil — 3,4 млрд долларов. Согласно изданию Bloomberg, на июнь 2022 года зарубежные фирмы потеряли более $59 млрд в связи со свертыванием операций на территории Российской Федерации», — уточнила эксперт.
Но ее словам, на Западе политика оказывает сильное влияние на экономику, что уже плачевно сказалось на доходах большей части бизнеса. Последний хотел бы изменить принятые решения в отношении России.